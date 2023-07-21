Кожевников о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Он же не сам назначил такой срок. В совете директоров утвердили, они могут и поменять решение»

Александр Кожевников высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

– Контракт на пять лет – не самый типичный срок для хоккейного тренера?

– Не знаю, типичный или нетипичный. Если так решило руководство СКА, то почему нет? Это же не сам Ротенберг назначил себе такой срок. Совет директоров клуба утвердил.

Ротенберг мог и на 10 лет себе попросить контакт и еще что-то. Но они решили на пять лет – значит, на пять лет.

– Совет директоров СКА возглавил на днях Александр Медведев, который еще в двух «Зенитах» работает.

– Ну да. Он дал понять , что тот имеет перспективу.

– Теперь пять лет будем наблюдать за тем, как СКА выигрывает ?

– Посмотрим-посмотрим. Там и «Спартак» собирается бороться, и ЦСКА, и «Ак Барс». Еще же есть перекрестный плей-офф. Так что нельзя быть уверенным, что СКА выиграет. Там молодежь неплохая, даже замечательная. Но она все равно будет уходить из клуба. И состав надо будет корректировать.

– Вы говорили, что предстоящий сезон для тренера Ротенберга будет решающим.

– Я не отказываюсь от своих слов. Будет решающим. Первый год работы – это может быть просто удача. А потом уже надо смотреть.

– Если Ротенберга уволят с поста главного тренера СКА, он уйдет не с пустыми руками? Так можно воспринимать новый контракт?

– Я не знаю, насколько ему это нужно. В совете директоров могут и поменять свое решение.

Сейчас дали на пять лет контракт, в конце сезона посмотрят. У многих тренеров заключены контракты на три года. Но, если решат их поменять через год, то поменяют. Все зависит от результата, – заявил двукратный олимпийский чемпион.