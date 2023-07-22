Крикунов о 5-летнем контракте Ротенберга: «Большая редкость в нынешнее время. В СССР тренеры всю жизнь работали в одном клубе»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ чемпионат СССР Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Крикунов поддержал идею подписания пятилетнего контракта Романа Ротенберга со СКА.

«В нынешнее время пятилетний контракт — большая редкость. А вот в Советском Союзе те же Чернышев и Тарасов работали всю жизнь в одном клубе, Тихонов и Юрзинов тоже долго возглавляли ЦСКА и московское «Динамо», я сам семь лет работал в минском «Динамо», Николаев — в Ярославле, Белоусов — в Челябинске. И, заметьте, результаты у сборной были стабильные, побеждали во всех турнирах подряд.

Я бы еще обратил внимание на то, что это не сам Роман Борисович себя назначил, а над ним есть владельцы клуба, которые заинтересованы в стабильности, в том, чтобы хоккейная вертикаль СКА продолжала развиваться и пополнять различные сборные игроками из системы.

Для игроков очень важна стабильность, и если с тренером подписывается такой долгосрочный контракт, ребята будут понимать, что у них тоже будет стабильность и они смогут развиваться, прогрессировать в системе клуба», — сказал бывший тренер сборной России.

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4 комментария

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Второй эксперт
Ну, по зарплате-то хоть не обидят тренера, надеюсь?
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