«Шанхай» вновь проведет эко-акцию в матче с «Динамо»: «Вы сможете утилизировать свои пакеты с пакетами и получить подарок»
«Шанхай Дрэгонс» анонсировал эко-акцию в матче с «Динамо».
Команды сыграют 28 октября в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Домашний матч 28 октября мы посвящаем заботе об окружающей среде: приглашаем вас посетить Эко-Матч и принять участие в нашей акции.
Завтра перед входом на «СКА Арену» у гейта номер 3 будет работать специальный стенд, на котором вы сможете утилизировать свои пакеты с пакетами и получить подарок от «Шанхай Дрэгонс» – просто обратитесь к промо-персоналу у стенда», – говорится в сообщении клуба.
За бело-голубых выступает нападающий Седрик Пакетт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
