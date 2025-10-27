«Шанхай» вновь проведет эко-акцию в матче с «Динамо»: «Вы сможете утилизировать свои пакеты с пакетами и получить подарок»

«Шанхай Дрэгонс» анонсировал эко-акцию в матче с «Динамо».

Команды сыграют 28 октября в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Домашний матч 28 октября мы посвящаем заботе об окружающей среде: приглашаем вас посетить Эко-Матч и принять участие в нашей акции.

Завтра перед входом на «СКА Арену» у гейта номер 3 будет работать специальный стенд, на котором вы сможете утилизировать свои пакеты с пакетами и получить подарок от «Шанхай Дрэгонс » – просто обратитесь к промо-персоналу у стенда», – говорится в сообщении клуба.

За бело-голубых выступает нападающий Седрик Пакетт.

