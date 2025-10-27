Гендиректор «Авангарда» о сезоне: «Много новых игроков, нужна притирка. Вижу по тренерскому штабу, что идет плановая работа, и даже когда результаты не очень, они знают, как выходить из этого»

Герман Чистяков прокомментировал результаты «Авангарда» в сезоне КХЛ.

На данный момент команда тренера Ги Буше занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 25 очков в 18 матчах.

«Мне кажется, «Авангард » идет по дистанции регулярки совершенно нормально и абсолютно естественным образом переживает те трудности, которые неизбежно проходят новые коллективы в период строительства.

Много новых игроков, они все классные, но все равно нужна притирка, нужно пройти трудные моменты, в том числе и поражения.

Я вижу по реакции тренерского штаба, что идет плановая работа, люди знают, что делают, и даже когда результат не очень, то они знают, как из этого выходить.

Лично я где-то буду серьезно смотреть на то, что получается, в ноябре-декабре. Пока это все-таки стройка», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .