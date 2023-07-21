Быков о новом контракте Ротенберга: «Он собирает и омолаживает состав СКА не первый год. Теперь пришло время довести молодых ребят до мастеров высокого класса»

Теги СКА Вячеслав Быков КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что Роман Ротенберг продлил контракт со СКА на 5 лет.

«Если такой контракт подписан, то люди, которые берут на себя ответственность, проанализировав, дали соответствующую оценку. И этот контракт говорит, что они верят в этого специалиста и дают ему возможность продолжить работу.

Причины такого решения я вижу в том, что команду уже не первый год Ротенберг собирает сам, омолаживает состав. Работа с талантливыми ребятами, которые были приглашены в структуру, с которыми работают уже не первый год в академии, была проведена в то время, когда Ротенберг и создавал эту структуру, занимался этим.

Видимо, теперь пришло время больше сконцентрироваться на тренерской деятельности, чтобы уже этих молодых ребят довести до мастеров высокого класса. То есть, в принципе, как я понимаю, большая часть вот этой селекционной работы и работы по структуризации клуба более-менее закончена.

Удивил ли сам срок контракта? Они же два раза были в финале Запада – это уже приличная заявка. Выиграли регулярку в прошедшем сезоне? Да, я думаю, что этот срок тоже завязан на том, что та молодежь, которая будет сейчас входить и интегрироваться в команду, как раз и была подобрана им самим.

Долгосрочная стратегия? Да, дается ему возможность этих ребят уже довести до чемпионского титула. Я так понимаю намерения руководства СКА», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.

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11 комментариев

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Yndestad
Очень нужны фамилии игроков с академии. Только не тех, кого пеиевезли из других школ, а тех, кто с младых ногтей в основу пробивался)
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Wayne Gretzky 99
За такие «результаты» с таким ресурсом его должны были ссаными тряпками выгнать.
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Красный чай
ротенберг оказывается выводит игроков на мировой уровень))) интересно бы узнать его методику, наверное матчи ои 2018 их заставляет смотреть.
+4
-1
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Bartez1986
Никишин уже всем и все сказал об этом "тренере". Да, переобулся потом. Но интернет все помнит. Лизоблюды продолжат Роме пятую точку вылизывать, а нормальные люди все понимают
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Рус Киссенжер
не успеет. сво закончится.
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Melnikov1968
Все эти об’яснения просто смешны. Если нет чашки, остальное не существенно. Это все понимают, но лизоблюды постоянно пытаются доказать любителям хоккея, что Ротенберг хороший тренер. Однако все попытки безуспешны. Ротенберг тренер, только в кругу Юрзинова, Назарова, Юдина... Теперь Быкова. Шансов на КГ с таким тренером - ноль.
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rrvin
Есть мнение, что все эти "вбросы" про Ротенберга есть ничто иное как подогрев для предстоящего сезона. "Боление против кого-то" тоже имеет место.
Если это так, то всё это продумано, подключены нужные лица, ближе к сезону будет ещё интереснее.
А что, пусть будет. Игроки мельчают, надо что-то делать.
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Сергей Омиго
Все эти лизоблюды хотят денег им плевать на честь,а тренеру ска никто и никогда не простит,что он деньгами испортил игроков,переманив их ,а они сидели зрителями,тем самым развалив клубы,это не забывается и в историю он вошел,только задом
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_Абырвалг_
Вот и лакей из Швейцарии подтянулся.
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Евгений Кузнецов
Блин Слава, но только не ты!!! Сам не веришь в то о чём говоришь!!!
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