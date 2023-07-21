Быков о новом контракте Ротенберга: «Он собирает и омолаживает состав СКА не первый год. Теперь пришло время довести молодых ребят до мастеров высокого класса»

Вячеслав Быков высказался о том, что Роман Ротенберг продлил контракт со СКА на 5 лет.

«Если такой контракт подписан, то люди, которые берут на себя ответственность, проанализировав, дали соответствующую оценку. И этот контракт говорит, что они верят в этого специалиста и дают ему возможность продолжить работу.

Причины такого решения я вижу в том, что команду уже не первый год собирает сам, омолаживает состав. Работа с талантливыми ребятами, которые были приглашены в структуру, с которыми работают уже не первый год в академии, была проведена в то время, когда Ротенберг и создавал эту структуру, занимался этим.

Видимо, теперь пришло время больше сконцентрироваться на тренерской деятельности, чтобы уже этих молодых ребят довести до мастеров высокого класса. То есть, в принципе, как я понимаю, большая часть вот этой селекционной работы и работы по структуризации клуба более-менее закончена.

Удивил ли сам срок контракта? Они же два раза были в финале Запада – это уже приличная заявка. Выиграли регулярку в прошедшем сезоне? Да, я думаю, что этот срок тоже завязан на том, что та молодежь, которая будет сейчас входить и интегрироваться в команду, как раз и была подобрана им самим.

Долгосрочная стратегия? Да, дается ему возможность этих ребят уже довести до чемпионского титула. Я так понимаю намерения руководства », – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.