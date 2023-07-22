Вайсфельд о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Это важно не столько для него, сколько для игроков. Для них всегда важна стабильность»

Леонид Вайсфельд высказался о новом контракте тренера Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«Думаю, это важно даже не столько для него, потому что мне кажется, что он в клубе себя достаточно уверенно чувствует, сколько для игроков.

Когда с хоккеистами ведут переговоры, они подписывают контракты и понимают, что этот тренер будет в клубе как минимум ближайшие пять лет — это является дополнительным аргументом.

Для игроков всегда важна стабильность, а пятилетний контракт об этом свидетельствует», — сказал бывший генменеджер клубов .