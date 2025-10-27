  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о «Русской пятерке»: «Пересматривал серию с «Колорадо» 1997 года – вот это хоккей. Глядя на современный, думаешь: почему не придержал шайбу, почему не использовал пространство»
9

Ларионов о «Русской пятерке»: «Пересматривал серию с «Колорадо» 1997 года – вот это хоккей. Глядя на современный, думаешь: почему не придержал шайбу, почему не использовал пространство»

Игорь Ларионов высказался о работе тренера Скотти Боумэна.

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

Скотти Боумэн не выпускал вашу пятерку в большинстве. Как он это объяснял?

– У Скотти был особый подход. Он был, как сейчас говорят, человек с уникальным mindset (образ мышления, склад ума).

Он чувствовал химию, он знал, как построить коллектив. Он специально чередовал сочетания, чтобы соперники не привыкали. В большинстве я играл с одними, в равных составах – с другими. Он постоянно перестраивал звенья.

Недавно я пересматривал нашу серию с «Колорадо» 1997 года – финал конференции. Когда смотришь это сейчас, понимаешь: вот это был хоккей. Не из ностальгии, а потому что видишь, насколько там все продумано, точно, с чувством момента. Сейчас, глядя на современный хоккей, часто думаешь: почему не отдал туда, почему не придержал шайбу, почему не использовал пространство. Тогда был другой уровень мышления.

Боумэн играл на опережение. Он терпеливо все выстраивал, чтобы команда подошла к плей-офф в идеальной форме.

На следующий сезон мы стали меньше выходить «Русской пятеркой», потому что Скотти понимал, что какие-то вещи можно усилить – где-то, может быть, дать сопернику головоломку.

Когда он выставлял нас по разным пятеркам, соперник путался, потому что всегда сложнее играть против трех звеньев, чем против одного. Он переставлял игроков, чтобы запутать оппонента. И у него это получалось, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoИгорь Ларионов
logoДетройт
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСкотти Боумэн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»
сегодня, 07:30
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Адмирал», «Нефтехимик» сыграет с «Барысом»
5 минут назадLive
«Спартак» обменял Савикова в СКА, получив взамен деньги, Сельдемирова и права на Хуснутдинова
19 минут назад
Герин обсуждал с Капризовым неудачный старт сезона – после этого «Миннесота» проиграла еще два матча. Генменеджер заявил: «Нельзя думать: «О, у нас есть еще 70 матчей»
29 минут назад
В штабе Ларионова в СКА появится новый помощник (Артур Хайруллин)
39 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Оттава» против «Бостона»
55 минут назад
«Шанхай» вновь проведет эко-акцию в матче с «Динамо»: «Вы сможете утилизировать свои пакеты с пакетами и получить подарок»
сегодня, 13:31Видео
Рыков подписал пробный контракт с «Трактором». Защитник сыграл 4 матча за «Ладу» в этом сезоне
сегодня, 13:01
Губерниев про Овечкина: «Еще 3-4 года может играть на высоком уровне в НХЛ при отсутствии травм и должном подходе. Не удивлюсь, если будет до 53 лет фигачить, как Ягр»
сегодня, 11:42
Валерий Каменский: «Молодые ребята не знают историю нашего легендарного хоккея – это очень плохо. «Русская пятерка» принесла американскому и канадскому хоккею комбинационный стиль»
сегодня, 10:54
Назаров о Дронове: «Могли наказать строже, КХЛ его пожалела. В «Сан-Хосе» я случайно задел судью локтем во время драки – выписали дисквалификацию более 10 матчей»
сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Для Северной Америки было в диковинку, что мы не вбрасывали шайбу в чужую зону, а входили с контролем»
сегодня, 13:45
В Омске появилась хоккейная коробка имени Сушинского, экс-форвард «Авангарда» ее посетил. В городе планируется открыть 35 бесплатных коробок с теплыми раздевалками
сегодня, 12:49Видео
Гендиректор «Авангарда» о сезоне: «Много новых игроков, нужна притирка. Вижу по тренерскому штабу, что идет плановая работа, и даже когда результаты не очень, они знают, как выходить из этого»
сегодня, 12:40
Генменеджер Канады о шансах Селебрини попасть на ОИ-2026: «Молодой хоккеист должен совершенствовать резюме посредством стабильной игры. Опытный игрок уже сделал это»
сегодня, 12:11
Форвард «Бостона» Заха интересен «Ванкуверу». «Брюинс» также могут обменять Миттлстадта
сегодня, 11:54
Кучеров забил 58-й победный гол в НХЛ и идет 5-м в истории «Тампы». Стэмкос лидирует с 85 шайбами
сегодня, 11:30
Уволенный тренер «Вашингтона» Лав отверг обвинения в насилии: «Буду продолжать открыто сотрудничать. Не согласен с решением НХЛ, но уважаю процесс»
сегодня, 11:06
Грицюк о матче с «Колорадо»: «Гений Хьюз принес победу в овертайме. Играть против хоккеиста, чьи хайлайты я смотрел еще в прошлом сезоне, – это очень круто»
сегодня, 10:42
Коронато остался в запасе «Калгари» в матче с «Рейнджерс» по решению Хаски. Форвард подписал контракт с клубом с зарплатой 6,5 млн долларов в год
сегодня, 09:46
Вязовой, Калдис и Тодд – лучшие игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
сегодня, 09:10