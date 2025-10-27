Ларионов о «Русской пятерке»: «Пересматривал серию с «Колорадо» 1997 года – вот это хоккей. Глядя на современный, думаешь: почему не придержал шайбу, почему не использовал пространство»

Игорь Ларионов высказался о работе тренера Скотти Боумэна.

28 октября 1995 года в составе «Детройта » впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все пять хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

– Скотти Боумэн не выпускал вашу пятерку в большинстве. Как он это объяснял?

– У Скотти был особый подход. Он был, как сейчас говорят, человек с уникальным mindset (образ мышления, склад ума).

Он чувствовал химию, он знал, как построить коллектив. Он специально чередовал сочетания, чтобы соперники не привыкали. В большинстве я играл с одними, в равных составах – с другими. Он постоянно перестраивал звенья.

Недавно я пересматривал нашу серию с «Колорадо» 1997 года – финал конференции. Когда смотришь это сейчас, понимаешь: вот это был хоккей. Не из ностальгии, а потому что видишь, насколько там все продумано, точно, с чувством момента. Сейчас, глядя на современный хоккей, часто думаешь: почему не отдал туда, почему не придержал шайбу, почему не использовал пространство. Тогда был другой уровень мышления.

Боумэн играл на опережение. Он терпеливо все выстраивал, чтобы команда подошла к плей-офф в идеальной форме.

На следующий сезон мы стали меньше выходить «Русской пятеркой», потому что Скотти понимал, что какие-то вещи можно усилить – где-то, может быть, дать сопернику головоломку.

Когда он выставлял нас по разным пятеркам, соперник путался, потому что всегда сложнее играть против трех звеньев, чем против одного. Он переставлял игроков, чтобы запутать оппонента. И у него это получалось, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.