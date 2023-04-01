Андрей Коваленко: «За океан не надо лететь в 17-19 лет. КХЛ сильнее, чем фарм-клубы НХЛ. Пробивайтесь в России и поезжайте готовыми хоккеистами»

поделился мыслями об отъезде молодых игроков в НХЛ.

В 2018 году сын олимпийского чемпиона был выбран « » в шестом раунде драфта НХЛ под 171-м номером.

– За развитием карьеры Николая пристально следит «Колорадо». В какой момент вы бы посоветовали сыну стартовать в НХЛ?

– С «Колорадо» после драфта было много разговоров. Сыну предлагали контракт еще перед переходом в Казань. Говорили так: «Он молодой, пусть приедет, годок «поварится» в фарм-клубе. Потом дадим ему шанс…» И так далее.

Мы разговаривали и с агентом, и со скаутами. И все говорили, что Коля нужен, что чем быстрее он приедет, тем быстрее адаптируется. Но я видел из своего собственного опыта, что сын тогда в состав не попал бы. И говорил представителям «Колорадо»: «В Коле есть потенциал, дайте его раскрыть в России».

Потому что здесь лига намного сильнее и лучше, чем фарм-клубы за океаном. Сын пройдет огранку в , и потом вы получите уже готового игрока, который вам поможет в чемпионате НХЛ, а не .

За океан не надо лететь в 17-19 лет, чтобы пробиваться в НХЛ через фарм-клубы. Пробивайтесь в России и поезжайте за океан готовыми хоккеистами. У тех, кто уезжает на молодежном уровне, карьера не особо складывается, – заявил олимпийский чемпион по хоккею.