Куляш о Ротенберге: «Он заслужил долгосрочный контракт своими первыми успехами на посту главного тренера»

Денис Куляш высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«Для любого тренера самое главное – доверие руководства. Если чувствуешь, что твою работу оценивают по заслугам, то работать и побеждать гораздо проще. Поэтому жду от СКА качественной игры и хороших результатов. Армейцы – одни из главных фаворитов не только на следующий сезон , но и на несколько лет вперед.

Очевидно, что Роман Борисович набирает состав под свою систему, а теперь он сможет спокойно развивать команду шаг за шагом. В прошлом году он с первой попытки взял – этот успех можно только повторить.

Своими первыми успехами на посту главного тренера заслужил такой долгосрочный контракт. Теперь будет очень интересно наблюдать за развитием под его руководством», — сказал экс-защитник сборной России.