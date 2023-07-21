Куляш о Ротенберге: «Он заслужил долгосрочный контракт своими первыми успехами на посту главного тренера»

Теги СКА Денис Куляш КХЛ Кубок Континента Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Денис Куляш высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«Для любого тренера самое главное – доверие руководства. Если чувствуешь, что твою работу оценивают по заслугам, то работать и побеждать гораздо проще. Поэтому жду от СКА качественной игры и хороших результатов. Армейцы – одни из главных фаворитов не только на следующий сезон КХЛ, но и на несколько лет вперед.

Очевидно, что Роман Борисович набирает состав под свою систему, а теперь он сможет спокойно развивать команду шаг за шагом. В прошлом году он с первой попытки взял Кубок Континента – этот успех можно только повторить.

Своими первыми успехами на посту главного тренера Роман Ротенберг заслужил такой долгосрочный контракт. Теперь будет очень интересно наблюдать за развитием СКА под его руководством», — сказал экс-защитник сборной России.

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8 комментариев

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Belyaevo
Пример Назарова, открывает другим дорогу к нализыванию успеха
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bold
Позвоните Тютину )
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Михаил Опякин
Макдэвиду не звонили ещё?
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Dinamik1
Это заказуха самого Ротенберга?Только и слышно какой он замечательный и умный специалист.Ни чего не выиграл сидит на бобле и админресурсе и корчит из себя великого тренера.
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Сергей
Дениска....в Омске тебя любят и ждут...прекрати паясничать)
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Strannix
Ну ты то куда???
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Nikolay_exp
Дениска ну ты то зачем ротану лизать решил?
Походу это заразно либо он их запугал
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