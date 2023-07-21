Максим Кузнецов о Ротенберге в СКА: «Если сам не захочет, не уйдет. Как его уволят? Надо провалиться совсем»
Максим Кузнецов поделился мыслями о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.
– Удивило ли такое доверие к Ротенбергу?
– Нет, не удивило.
– Вероятность отставки стала меньше с таким длительным контрактом?
– Мне кажется, если сам Ротенберг не захочет, он не уйдет. Как его уволят? Надо провалиться совсем.
С таким составом надо выигрывать Кубок Гагарина. Не в следующем году, так через год-два должны выиграть. Новая арена – сам бог велел.
– Можно ли сказать, что СКА предоставил Ротенбергу определенный карт-бланш таким контрактом?
– Да. У них есть определенное стратегическое направление развития. Чтобы не форсировать, спокойно работать. Когда человек с контрактом, он спокоен за будущее, работает планомерно. Понятно, что не без ошибок, но все исправляемо, – сказал бвший защитник СКА.
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