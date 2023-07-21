Максим Кузнецов о Ротенберге в СКА: «Если сам не захочет, не уйдет. Как его уволят? Надо провалиться совсем»

Максим Кузнецов поделился мыслями о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

– Удивило ли такое доверие к Ротенбергу?

– Нет, не удивило.

– Вероятность отставки стала меньше с таким длительным контрактом?

– Мне кажется, если сам Ротенберг не захочет, он не уйдет. Как его уволят? Надо провалиться совсем.

С таким составом надо выигрывать . Не в следующем году, так через год-два должны выиграть. Новая арена – сам бог велел.

– Можно ли сказать, что СКА предоставил определенный карт-бланш таким контрактом?

– Да. У них есть определенное стратегическое направление развития. Чтобы не форсировать, спокойно работать. Когда человек с контрактом, он спокоен за будущее, работает планомерно. Понятно, что не без ошибок, но все исправляемо, – сказал бвший защитник .