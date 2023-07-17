Директор ДЮСШ «Югра» о 2-м месте в рейтинге по Уралу и Сибири: «По личным наградам наши ребята вообще впереди»

Директор ДЮСШ «Югра» рассказал об успехах хоккейной школы.

– Как ДЮСШ «Югра» по итогам сезона удалось совершить сенсацию и опередить такие мощные центры КХЛ, как Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и так далее?

– Рейтинг по Уралу и Сибири включает в себя 51 спортивную школу. В итоговой таблице, где учитывались результаты команд шести возрастов, наша школа заняла вторую строчку, уступив только академии «Авангарда». Отмечу, что по количеству личных наград наши ребята вообще вышли на первое место, одержав победу в шести номинациях.

Сенсация ли это для нас? Скорее закономерный результат. Регион оказывает школе большую поддержку, мы входим в вертикаль клубов ВХЛ и «Югра» и « », идет планомерная работа.

Приведу несколько цифр. «Мамонты Югры» уже по традиции на 99 процентов состоят из воспитанников нашей школы. При этом каждый год в главную команду вертикали – «Югру» – приглашается по пять-семь хоккеистов «Мамонтов». Это одни из самых высоких показателей в России в системах в КХЛ и .

– В чем секрет работы школы «Югры»?

– С одной стороны, у нас налажена система, каждый ученик поздних возрастов на карандаше у штаба главной команды, «Югры».

С другой стороны, у нас приветствуется авторский подход. Ценим не столько габариты, сколько игровые качества юниоров, с этой точки зрения и ведем подбор.

В 10-12 лет один мальчишка может быть атлетом, другой, наоборот, задерживается в функциональном развитии, но к 16-18 годам природа возьмет свое, все вытянутся и оформятся. Поэтому начиная с первых возрастов особое внимание обращаем на игровичков.

Современный, атакующий, умный хоккей – к этому стремится и этим, надеемся, отличается наша школа. Поэтому она представлена и в сборных России ряда возрастов, – сказал .