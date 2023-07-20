Министр спорта Московской области об отъезде молодежи: «Примерно один пробившийся в НХЛ на 100 уехавших. На родине с тобой будут заниматься. А за океаном ты кому нужен?»

Теги НХЛ КХЛ Политика детский хоккей Дмитрий Абаренов Хоккей

Министр спорта Московской области высказался об отъезде молодых хоккеистов из России.

– Почему, на ваш взгляд, молодому хоккеисту не стоит уезжать за океан, а нужно развиваться в России?

– Если мы посмотрим на статистику, то, думаю, цифры будут примерно такие – один пробившийся в НХЛ на 100 уехавших. Вот эти данные надо доносить до родителей. На родине с тобой будут заниматься, работать индивидуально, выводить на новый уровень. А кому ты нужен за океаном?

Кто сказал, что наша школа хуже, а тренеры слабее? Как воспримет ребенок переезд, по сути, в другой мир? Наверное, НХЛ – мечта многих мальчишек. Но сначала нужно состояться здесь. А если заиграешь в России, тебя североамериканские скауты не пропустят, пригласят.

– Какие три совета вы могли бы дать молодым российским хоккеистам?

– Важно определить мечту и к ней идти. Важно не лениться. И третий совет для родителей – не бегать по клубам, а идти к цели в той школе, которую вы выбрали изначально, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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11 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Сколько россиян сыграло в прошлом сезоне в НХЛ? 50? Это получается 5000 уезжало...
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Иван Стрелков
На родине с тобой будут заниматься, работать индивидуально, выводить на новый уровень. А кому ты нужен за океаном?

Но сначала нужно состояться здесь. А если заиграешь в России, тебя североамериканские скауты не пропустят, пригласят.

Кучеров c 26 матчами и 1 голом перед отъездом в НХЛ не даст соврать.
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vals1702
нянек еще наймите им )))
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Maxim Shumov
Федотов не даст соврать. Родина от души о нем позаботилась. И правда, слава Богу Ваня не уехал за океан, добрые люди повязали и не дали совершить эту ошибку.
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Melnikov1968
Думаю, что подход плюс-минус одинаковый. Если ты перспективен, то с тобой будут заниматься,при условии, что будешь соблюдать режим. Если нет, то будешь кувыркаться. Не надо придумывать чепухи. И за океан ребята едут, потому что хотят играть в лучшей лиге мира. Но до наших чиновников и руководителей это никак не доходит.
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Александр Василич
А он вообще кто? Хоккеист бывший?
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goducks
А точно у всех уехавших был потенциал попасть в НХЛ? Читал интервью одного из таких уехавших, он в 18 лет не прошёл просмотр в клуб аутсайдер тогдашней МХЛ (Зеленоград), поэтому и уехал, чтобы продолжать играть, разумеется ни в какую НХЛ он не пробился.
P.S. И в той лиге он был далеко не худшим из многочисленных россиян
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memphis
"думаю, цифры будут примерно такие"

наши чинушки давно уже не отвечают за свои слова. Всю т.н. статистику по ЛЮБОЙ теме берут с потолка или тупо сами придумывают на ходу. Лишь бы доказать свою правоту
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Григорий Иванченко
Федотов одобряет
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Амфитрион
Заниматься и выводить на новый уровень будут если у папы с мамой есть на это деньги. Делайте это бесплатно, тогда и сравнивайтесь с СССР, и пытайтесь оставлять молодежь дома, а так это все ерунда, благодетели хреновы.
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Олег Кузнецов
Ответ Дмитрий Кутузов
Сколько россиян сыграло в прошлом сезоне в НХЛ? 50? Это получается 5000 уезжало...
Министр врет по статистике раз в 25...Ну и конечно дома молодежь сгодится для СВО, с точки зрения властей.
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