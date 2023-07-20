Министр спорта Московской области об отъезде молодежи: «Примерно один пробившийся в НХЛ на 100 уехавших. На родине с тобой будут заниматься. А за океаном ты кому нужен?»

Министр спорта Московской области высказался об отъезде молодых хоккеистов из России.

– Почему, на ваш взгляд, молодому хоккеисту не стоит уезжать за океан, а нужно развиваться в России?

– Если мы посмотрим на статистику, то, думаю, цифры будут примерно такие – один пробившийся в на 100 уехавших. Вот эти данные надо доносить до родителей. На родине с тобой будут заниматься, работать индивидуально, выводить на новый уровень. А кому ты нужен за океаном?

Кто сказал, что наша школа хуже, а тренеры слабее? Как воспримет ребенок переезд, по сути, в другой мир? Наверное, НХЛ – мечта многих мальчишек. Но сначала нужно состояться здесь. А если заиграешь в России, тебя североамериканские скауты не пропустят, пригласят.

– Какие три совета вы могли бы дать молодым российским хоккеистам?

– Важно определить мечту и к ней идти. Важно не лениться. И третий совет для родителей – не бегать по клубам, а идти к цели в той школе, которую вы выбрали изначально, – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.