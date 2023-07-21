Александр Медведев: «Ротенберг подписывает контракт на 5 лет в соответствии со стратегией развития СКА, где стоят определенные спортивные задачи»

Александр Медведев высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА.

Клуб продлил контракт с Ротенбергом как главным тренером на 5 лет. При этом специалист оставил пост генерального директора СКА. Его занял Дмитрий Константинов, руководивший финансовым департаментом.

«В СКА произошла реорганизация системы управления. Разделены функции спортивные, функции главного тренера, операционно-финансовые и коммерческие. Новая система управления – совет директоров, Правление во главе с председателем, он же гендиректор Дмитрий Константинов, главный тренер.

не только остается, но и подписывает контракт на пятилетний срок в соответствии со стратегией развития СКА, где стоят определенные спортивные задачи, о которых мы будем отдельно говорить, скорее всего, в день презентации команд.

Перезаключение контакта [с Ротенбергом] сделано для того, чтобы была возможность больше времени и сил отдавать тренерскому процессу, а у нас есть еще молодежная команда и команда высшей лиги. Команда молодежная в Москве. Это все будет под руководством и кураторством главного тренера команды СКА.

Эта реорганизация единогласно одобрена советом директоров. Команда вышла на сборы и интенсивно готовится к новому сезону. Это нацелено на то, чтобы разделение труда и персональная ответственность эффективно давали максимальный результат и приводили к достижению стоящих целей», – сказал председатель совета директоров СКА Медведев.