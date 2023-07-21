Юдин о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Он с первого раза взял Кубок Континента, досрочно выиграл регулярку. Это серьезно. Он всегда включен на 200%»

Теги СКА Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

Александр Юдин высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«У нас в хоккее всем клубам не хватает стабильности. Как только тренер провел не очень удачный сезон, его меняют, устраивают чехарду. А бывает, что и после удачного года следуют какие-то изменения.

СКА давно старается выстраивать систему и стратегию развития. Подписание пятилетнего контракта с Романом Ротенбергом еще одно подтверждение такой работы. 

Он с первого раза взял Кубок Континента, досрочно выиграл регулярку. Это серьезно. Ротенберг заслуженно получил огромный кредит доверия – он всегда включен на 200%, а с ним будут расти и команда, и клуб.

СКА настроен идти за третьим Кубком Гагарина – об этом говорит и это событие, и вся трансферная кампания, и другие летние новости из клуба», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.

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12 комментариев

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Космический Котик
Ну всё, летописцы СКА высказались: Назаров, Артюхин, Юдин.

Теперь можно и по пятничному пиву.
+13
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+13
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Амфитрион
А вот и третий мушкетер нарисовался. Ну все, слава богу, успели бойцы.
+7
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+7
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Костя Кот
просто одинаковые слова, просто фамилии лизоблюдов разные подставляют
+4
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ZaharPetrovicUralez
Активация проекта "Лизуны в деле"😃
+2
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Clever_mind
Ублажай Юдин ублажай. Усерднее давай
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Strannix
С таким составом и я с первого раза взял кубок регулярки
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Melnikov1968
Кубком Континента можешь утереться. Он нужен только тебе и Ротенбергу.
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Костя Кот
чтоб забрать кубок у команды должен быть быть сильный тренер, без тренера такой состав победит максимум в регулярке
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mantruck
Юдин из брутального тафгая превратился в какую-то гачимучу
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Alexander91
Быков,Знарок,Воробьев не получали таких больших контрактов,а если мне не изменяет память,то Ржигу увольняли походу сезона, когда команда была на 1-м месте.
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Юрий Хоменко
Следующий кто? Крикунов или Юрзинов?
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