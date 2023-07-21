Юдин о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Он с первого раза взял Кубок Континента, досрочно выиграл регулярку. Это серьезно. Он всегда включен на 200%»

Александр Юдин высказался о новом контракте Романа Ротенберга со СКА на 5 лет.

«У нас в хоккее всем клубам не хватает стабильности. Как только тренер провел не очень удачный сезон, его меняют, устраивают чехарду. А бывает, что и после удачного года следуют какие-то изменения.

СКА давно старается выстраивать систему и стратегию развития. Подписание пятилетнего контракта с еще одно подтверждение такой работы.

Он с первого раза взял , досрочно выиграл регулярку. Это серьезно. Ротенберг заслуженно получил огромный кредит доверия – он всегда включен на 200%, а с ним будут расти и команда, и клуб.

СКА настроен идти за третьим Кубком Гагарина – об этом говорит и это событие, и вся трансферная кампания, и другие летние новости из клуба», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.