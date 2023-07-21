Виларди о карьере: «Лос-Анджелес – это не Канада. Я еду с пляжа, где меня никто не знает, в Виннипег. Будет весело, но надо захватить теплую одежду»

Габриэль Виларди рассказал об ожиданиях от игры за «Виннипег».

23-летний форвард подписал 2-летний контракт с «Джетс» с кэпхитом 3,437 миллиона долларов.

«Все точно будет по-другому. Лос-Анджелес – великолепное место, замечательные болельщики, мне нравилось там играть. Но это не то же самое, что канадский рынок. Это будет новый опыт.

Я еду с пляжа в Лос-Анджелесе, где меня никто не знает, в . Будет весело, я воодушевлен. Но да, надо будет захватить теплую одежду.

Обмен немного застал меня врасплох, но это всего лишь часть хоккея. Ты играешь там, где тебя хотят видеть. Я благодарен «Джетс» за доверие. Надеюсь, смогу доказать, что они не ошиблись. Буду продолжать расти и становиться лучше», – сказал .