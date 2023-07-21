Виларди о карьере: «Лос-Анджелес – это не Канада. Я еду с пляжа, где меня никто не знает, в Виннипег. Будет весело, но надо захватить теплую одежду»

Теги Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Габриэль Виларди Хоккей

Габриэль Виларди рассказал об ожиданиях от игры за «Виннипег».

23-летний форвард подписал 2-летний контракт с «Джетс» с кэпхитом 3,437 миллиона долларов. 

«Все точно будет по-другому. Лос-Анджелес – великолепное место, замечательные болельщики, мне нравилось там играть. Но это не то же самое, что канадский рынок. Это будет новый опыт. 

Я еду с пляжа в Лос-Анджелесе, где меня никто не знает, в Виннипег. Будет весело, я воодушевлен. Но да, надо будет захватить теплую одежду.

Обмен немного застал меня врасплох, но это всего лишь часть хоккея. Ты играешь там, где тебя хотят видеть. Я благодарен «Джетс» за доверие. Надеюсь, смогу доказать, что они не ошиблись. Буду продолжать расти и становиться лучше», – сказал Виларди

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Да уж, ЛА чот ваще не понять на кого ставят, на Байфилда штоле?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий