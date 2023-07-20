Дамир Жафяров: «Радулов не поменялся со времен ЦСКА. Он всегда хочет побеждать, отдаст всего себя на льду ради команды»

Дамир Жафяров поделился мнением об Александре Радулове.

В сезоне-2023/24 игроки будут вместе выступать за «Ак Барс».

– Вы пересекались с в . Тогда он был сильно младше, но, кажется, его энергия и сейчас никуда не ушла. Насколько такой игрок важен для команды?

– Я хорошо знаю Александра, два года назад мы вместе катались и готовились к сезону.

Он никак не поменялся со времен ЦСКА. Это все тот же хоккеист, который всегда хочет побеждать, он отдаст всего себя на льду ради команды. Радулов – это огромный плюс для команды, против такого игрока сложно играть, а если он играет за тебя, то это хорошо, – сказал нападающий « ».