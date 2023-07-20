Дамир Жафяров: «Радулов не поменялся со времен ЦСКА. Он всегда хочет побеждать, отдаст всего себя на льду ради команды»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров поделился мнением об Александре Радулове.

В сезоне-2023/24 игроки будут вместе выступать за «Ак Барс».

– Вы пересекались с Александром Радуловым в ЦСКА. Тогда он был сильно младше, но, кажется, его энергия и сейчас никуда не ушла. Насколько такой игрок важен для команды?

– Я хорошо знаю Александра, два года назад мы вместе катались и готовились к сезону.

Он никак не поменялся со времен ЦСКА. Это все тот же хоккеист, который всегда хочет побеждать, он отдаст всего себя на льду ради команды. Радулов – это огромный плюс для команды, против такого игрока сложно играть, а если он играет за тебя, то это хорошо, – сказал нападающий «Ак Барса».

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