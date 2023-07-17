Жафяров о сезоне в СКА: «Хороший, пошел мне на пользу. Для команды он тоже был неплохой, получили опыт»

Дамир Жафяров оценил свое выступление в составе СКА.

В прошлом сезоне форвард набрал 44 (16+28) очка в 63 играх Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 (1+8) баллов в 12 матчах плей‑офф.

– Что у вас не получилось в СКА? Нельзя сказать, что сезон был плохим, но вы однозначно можете лучше.

– Об этом много можно рассуждать. Лично для себя считаю, что это был хороший сезон, который пошел мне на пользу. Для команды тоже он был неплохой.

Да, мы не прошли в финальную стадию, но отлично играли, все прошло в хорошем ключе. Не могу вспомнить каких-то негативных моментов, связанных с моей игрой или игрой команды. Мы получили тот опыт, который поможет в дальнейшем. Каждый хоккеист только прибавит после такого пути.

– В плей-офф СКА вновь и вновь вылетает от московских армейцев. В чем секрет ЦСКА?

– Если бы я знал, то мы обыграли бы их. Тяжело говорить об этом. Есть множество небольших, но весомых нюансов, которые определили результат.

У ЦСКА классная команда, которая уже несколько лет играет одним костяком. Добавляются по несколько игроков, и это только в плюс им идет. Точечные усиления, в чем необходимо. Это один из ключевых моментов, – сказал нападающий « ».