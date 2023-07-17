Дамир Жафяров: «Хочу помочь «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина. Почему бы нам не повторить путь ЦСКА?»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров высказался о своем переходе в «Ак Барс».

– Почему Казань? Много говорили о том, что вами не первый год интересуется «Салават». И даже, что Уфа предлагала больше…

– С Уфой еще с прошлого года идут какие-то разговоры. Но я ни с кем не разговаривал. Сильного интереса ни с моей, ни с их стороны не было. А то, что пишут СМИ – некоторые вещи не соответствуют действительности. Я не знаю, откуда берутся все слухи.

Насчет этого года – мы поговорили с агентом, с руководством казанского клуба. «Ак Барс» – оптимальный вариант для меня. Вижу себя в этой команде, в этом городе. Я очень рад, что так сложилось.

– Готовы к оборонительному стилю игры Билялетдинова?

– Мы, хоккеисты, ко всему готовы. У нас нет каких-то своих систем. Мы готовы подстроиться под любую игру. Главное, чтобы она приносила результат команде.

– Какие цели ставите перед собой на предстоящий сезон?

– Главная цель команды – это Кубок Гагарина. Хочу принести максимальную пользу, чтобы помочь «Ак Барсу» достичь поставленной задачи.

– Чувствуете, что именно в «Ак Барсе» вы находитесь к Кубку ближе всего?

– В каждой команде, начиная сезон, ты ставишь цель – Кубок. Даже понимая, что она не такая сильная, как конкуренты. Думаю, что да, Казань близка к Кубку. Но не могу сказать, что в прошлом сезоне СКА был далек от него. Сейчас еще полтора месяца до старта чемпионата. Загадывать рано. Но уверен, что Казань сделает все, чтобы добиться цели.

– Хватит ли «Ак Барсу» запала пройти этот длинный и сложный путь снова?

ЦСКА за последние несколько лет только и ходят. Хватает им запала! Так почему бы и «Ак Барсу» не повторить этот путь? – сказал форвард.

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4 комментария

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Brothers Ruutu
Дамиру вспомнить бы сначала свою статистику в п/о за карьеру.
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