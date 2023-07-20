Хауден и «Вегас» подписали 2-летний контракт с кэпхитом 1,9 млн долларов, избежав арбитража

Теги НХЛ Вегас Бретт Хауден деньги Хоккей

Форвард Бретт Хауден продолжит выступать за «Вегас».

25-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил 2-летнее соглашение с «Голден Найтс» на 3,8 млн долларов (кэпхит – 1,9 млн).

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 24 июля.

По прошлому соглашению Хауден получал 1,5 млн за сезон.

В прошлом сезоне в 54 матчах чемпионата НХЛ нападающий набрал 13 (6+7) очков, в 22 играх плей-офф на его счету 10 (5+5) баллов.

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