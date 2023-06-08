Форвард «Вегаса» Хауден о Барбашеве: «Просто зверь! Очень надежный и важный для нас игрок»

Бретт Хауден высоко отозвался об одноклубнике форварде «Вегаса» Иване Барбашеве.

«Для нас он просто зверь! Очень силен в обращении с шайбой, очень надежный игрок.

С тех пор, как он перешел к нам, видно, что он очень важен для нас», — сказал нападающий « ».

В 19 матчах текущего Кубка Стэнли на счету россиянина 17 (6+11) очков.

Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл