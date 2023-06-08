Форвард «Вегаса» Хауден о Барбашеве: «Просто зверь! Очень надежный и важный для нас игрок»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Бретт Хауден Хоккей

Бретт Хауден высоко отозвался об одноклубнике форварде «Вегаса» Иване Барбашеве.

«Для нас он просто зверь! Очень силен в обращении с шайбой, очень надежный игрок.

С тех пор, как он перешел к нам, видно, что он очень важен для нас», — сказал нападающий «Вегаса».

В 19 матчах текущего Кубка Стэнли на счету россиянина 17 (6+11) очков.

Игроки «Флориды» жестко играют против Барбашева – но ломаются сами. Один уже выбыл

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3 комментария

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Альфа Консалтинг
чем то его история в плей офф напоминает историю Вэла в прошлом году
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Adeen
Ответ Альфа Консалтинг
чем то его история в плей офф напоминает историю Вэла в прошлом году
Вообще мимо. К тому же у Барбашёва уже есть один Стэнли, к завоеванию которого он непосредственно приложил клюшку.
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Александр Морозов
Вот его подпишут, а тебя нет )
0
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