Форвард «Вегаса» Хауден о Барбашеве: «Просто зверь! Очень надежный и важный для нас игрок»
Бретт Хауден высоко отозвался об одноклубнике форварде «Вегаса» Иване Барбашеве.
«Для нас он просто зверь! Очень силен в обращении с шайбой, очень надежный игрок.
С тех пор, как он перешел к нам, видно, что он очень важен для нас», — сказал нападающий «Вегаса».
В 19 матчах текущего Кубка Стэнли на счету россиянина 17 (6+11) очков.
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