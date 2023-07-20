Директор «Динамо» об уходе Игумнова: «Иногда наступает момент, когда игроку нужно сменить картинку, а клубу – посмотреть на иные варианты»

Теги Авангард Алексей Сопин КХЛ Динамо Иван Игумнов Хоккей

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин оценил обмен Ивана Игумнова в «Авангард».

– По Игумнову общались с несколькими командами, и наибольшую заинтересованность проявили в «Авангарде». С ними и договорились. Довольны получением хорошей и адекватной компенсации за хоккеиста, который по своему возрасту последний год находился в статусе ОСА.

— В среде динамовских болельщиков довелось увидеть заметное сожаление о потере Игумнова, который был одним из главных старожилов команды. Кто-то даже высказывал мнение, что, предложив Ивану двусторонний контракт, вы таким образом унизили его.

— Это было просто квалификационное предложение, которое могло отличаться от итогового контракта. С нашей стороны Ивану была сделана квалификация с понижением зарплаты с целью прощупать рынок. Хотели посмотреть, появится ли претендент на выкуп его контракта. Особого ажиотажа не возникло.

Сейчас бы сели за стол переговоров с Иваном, пытаясь найти точки соприкосновения, и условия контракта могли бы отличаться от изначально заявленных.

Ни в коем случае таким предложением мы не пытались унизить игрока. Это была просто финансовая история с желанием посмотреть на реакцию рынка.

Ивану хочется выразить только большую признательность и сказать спасибо за все сезоны, проведенные в составе «Динамо». Мы не разочарованы его последним сезоном. С точки зрения статистики он вообще сыграл лучше, чем на протяжении двух предыдущих лет. Просто иногда наступает такой момент, когда игроку нужно сменить картинку, а клубу – посмотреть на иные варианты, – сказал Сопин.

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