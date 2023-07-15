Игумнов о переходе в «Авангард»: «Ухожу из «Динамо», окрепнув телом и духом. Для меня было гордостью представлять такой великий клуб»

Теги Авангард КХЛ Динамо соцсети Иван Игумнов Хоккей

Форвард Иван Игумнов высказался после ухода из московского «Динамо» в «Авангард».

«Я пришел в Динамо в 15 лет совсем юным, ухожу в 27, окрепнув телом и духом. Хотел бы поблагодарить руководство, партнеров и весь персонал системы «Динамо». За это время я встретил множество искренних, добрых и отзывчивых людей, многие из которых навсегда останутся для меня членами семьи.

Отдельное спасибо и низкий поклон болельщикам «Динамо». Вы как никто знаете, что такое настоящая любовь, вера и поддержка. «Динамо» – это и есть вы!

Быть может, я не смог реализовать все задуманное и оправдать все ожидания, но для меня всегда было гордостью и честью надевать эту форму и представлять такой великий клуб.

Покидать родное место всегда непросто, но я не прощаюсь! Увидимся на льду! Спасибо», – написал Игумнов.

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1 комментарий

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Ястреб
Велком и удачи 🤞
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