«Авангард» выменял Игумнова и подпишет 2-летний контракт с форвардом. «Динамо» получило деньги и права на Кулакова

Иван Игумнов перешел в «Авангард» из московского «Динамо».

Команды договорились об обмене, в результате которого нападающий перешел в «Авангард».

Клуб подпишет с хоккеистом контракт на два года.

« » получило денежную компенсацию и права на защитника Артема Кулакова.

В « » Игумнов будет играть под номером 14.

В минувшем сезоне Игумнов провел 41 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.