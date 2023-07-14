«Авангард» выменял Игумнова и подпишет 2-летний контракт с форвардом. «Динамо» получило деньги и права на Кулакова
Иван Игумнов перешел в «Авангард» из московского «Динамо».
Команды договорились об обмене, в результате которого нападающий Иван Игумнов перешел в «Авангард».
Клуб подпишет с хоккеистом контракт на два года.
«Динамо» получило денежную компенсацию и права на защитника Артема Кулакова.
В «Авангарде» Игумнов будет играть под номером 14.
В минувшем сезоне Игумнов провел 41 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.
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