«Авангард» выменял Игумнова и подпишет 2-летний контракт с форвардом. «Динамо» получило деньги и права на Кулакова

Теги Авангард переходы КХЛ Динамо Иван Игумнов Хоккей

Иван Игумнов перешел в «Авангард» из московского «Динамо».

Команды договорились об обмене, в результате которого нападающий Иван Игумнов перешел в «Авангард».

Клуб подпишет с хоккеистом контракт на два года.

«Динамо» получило денежную компенсацию и права на защитника Артема Кулакова.

В «Авангарде» Игумнов будет играть под номером 14.

В минувшем сезоне Игумнов провел 41 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 (1+1) балла.

3 комментария

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Виталии Пархоменко
Прощай Ваня, к тебе вопросов нет!
+4
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lavsport
Ваня, спасибо и удачи!
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Игорь Климов
Добро пожаловать в Авангард!
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