Курьянов об Игумнове в «Авангарде»: «Он может создать с нуля голевую ситуацию. Трудолюбивый форвард»

Антон Курьянов прокомментировал переход Ивана Игумнова в «Авангард».

«Конкуренция за место в основе крайне важна для успешного выступления команды.

Игумнов – настоящий боец, трудолюбивый форвард, который всегда доигрывает свои моменты до конца и может самостоятельно создать с нуля голевую ситуацию.

Иван обладает взрывной скоростью, хорошо держит силовую борьбу, может сыграть в центре и эффективно отработать в неравных составах», – сказал генеральный менеджер « » .