Курьянов об Игумнове в «Авангарде»: «Он может создать с нуля голевую ситуацию. Трудолюбивый форвард»
Антон Курьянов прокомментировал переход Ивана Игумнова в «Авангард».
«Конкуренция за место в основе крайне важна для успешного выступления команды.
Игумнов – настоящий боец, трудолюбивый форвард, который всегда доигрывает свои моменты до конца и может самостоятельно создать с нуля голевую ситуацию.
Иван обладает взрывной скоростью, хорошо держит силовую борьбу, может сыграть в центре и эффективно отработать в неравных составах», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
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