Курьянов об Игумнове в «Авангарде»: «Он может создать с нуля голевую ситуацию. Трудолюбивый форвард»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Иван Игумнов Хоккей

Антон Курьянов прокомментировал переход Ивана Игумнова в «Авангард».

«Конкуренция за место в основе крайне важна для успешного выступления команды.

Игумнов – настоящий боец, трудолюбивый форвард, который всегда доигрывает свои моменты до конца и может самостоятельно создать с нуля голевую ситуацию.

Иван обладает взрывной скоростью, хорошо держит силовую борьбу, может сыграть в центре и эффективно отработать в неравных составах», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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1 комментарий

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Ыжык
Кто эти тексты пишет? Если бы он мог с нуля создать голевую ситуацию у него было бы чуть больше шайб. Его задача пахать в меньшинстве и качественно обороняться, пытаться держать шайбу в чужой зоне. Ну и быть чуть опасней чем жарков, Дедунов, дергачев и прочие бесполезные чекеры прошлогоднего Авангарда.
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