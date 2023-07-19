Директор «Динамо»: «Изучаем вариант с подписанием защитника-домоседа. Будем обсуждать этот вопрос с Артемом Волковым и хотим находиться на контакте с Бойковым»
Спортивный директор «Динамо» рассказал о планах подписать «защитника-домоседа».
Алексей Сопин ответил на вопрос об игроках, чьи спортивные права остаются у московского клуба.
– В статусе «закрепленные за клубом спортивные права» у «Динамо» остался один защитник Артем Волков. Что планируете делать с ним?
– Как раз если возвращаться к предыдущим темам нашего разговора, то мы изучаем вариант с подписанием еще одного защитника-домоседа. На этой неделе с Артемом и его представителями мы будем обсуждать данный вопрос.
Также мы хотим находиться на контакте с Сергеем Бойковым, потому что, насколько я понимаю, конкретных предложений за океаном у него сейчас нет. Для нас было бы предпочтительно, если бы Сергей принял решение о возвращении в Россию и продолжении своей карьеры в КХЛ и «Динамо», – сказал Сопин.
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