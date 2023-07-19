Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ сделает официальное заявление о ситуации с контрактом с ЦСКА. Нам потребуется как минимум неделя»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ потребуется как минимум неделя на решение о контракте Ивана Федотова с ЦСКА.

Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

«ИИХФ сделает официальное заявление о ситуации с контрактом Федотова с ЦСКА.

Как скоро? Я думаю, нам потребуется как минимум одна неделя», – сказал Тардиф.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

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2 комментария

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Deathspell Omega
Зачем коммерческой лиге КХЛ, (ну, как она себя называет) мнение ИИХФ и ФХР?
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