Федотов о звании старшего матроса: «По истечении полугода дается. За хорошее поведение, выполнение своих обязанностей. Чтобы у ребят был стимул как-то себя проявить»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, за что получил звание старший матрос.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– В какой момент вы поняли, что у вас будет возможность играть в армии в хоккей?

– После перевода. Ребята мне сказали, офицеры, что мы тренируемся в нерабочее время, да даже в служебное время определенное, будем тебя привлекать.

– Сколько времени прошло тогда с момента призыва?

– Три с половиной месяца где-то.

– Кстати, по поводу чемпионата Вооруженных сил. В заявке, которая была размещена, напротив вашей фамилии было написано «старший матрос». За что вы получили звание?

– По истечении полугода дается. За хорошее поведение, выполнение своих обязанностей и т.д. дают старших матросов. Многие срочники получают, это нормальная практика.

Чтобы у ребят был стимул как-то себя проявить, более четко выполнять определенные обязанности и т.д. Приходит новый призыв, и старый призыв вводит их в курс… – сказал Федотов.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»