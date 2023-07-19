Федотов о звании старшего матроса: «По истечении полугода дается. За хорошее поведение, выполнение своих обязанностей. Чтобы у ребят был стимул как-то себя проявить»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, за что получил звание старший матрос.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– В какой момент вы поняли, что у вас будет возможность играть в армии в хоккей?

– После перевода. Ребята мне сказали, офицеры, что мы тренируемся в нерабочее время, да даже в служебное время определенное, будем тебя привлекать. 

– Сколько времени прошло тогда с момента призыва?

– Три с половиной месяца где-то.

– Кстати, по поводу чемпионата Вооруженных сил. В заявке, которая была размещена, напротив вашей фамилии было написано «старший матрос». За что вы получили звание?

– По истечении полугода дается. За хорошее поведение, выполнение своих обязанностей и т.д. дают старших матросов. Многие срочники получают, это нормальная практика.

Чтобы у ребят был стимул как-то себя проявить, более четко выполнять определенные обязанности и т.д. Приходит новый призыв, и старый призыв вводит их в курс… – сказал Федотов.  

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Номинальное звание
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Охладите траханье
Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Большого Брата. (с)
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Catharsis Solutions
Аналог ефрейтора на флоте.
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Einfach Safari
Ответ Catharsis Solutions
Аналог ефрейтора на флоте.
лучше иметь дочь проститутку, чем сына старшего матроса))
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