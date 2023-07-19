Федотов о дисциплине в армии: «Если с пониманием относитесь к обязанностям, вас не трогают. Так и в ЦСКА. Четко выполняешь обязанности – проблем не будет»

Теги ЦСКА Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Голкипер Иван Федотов высказался о дисциплине в армии и в клубе ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

– Говорят, в ЦСКА у Федорова железная дисциплина, прямо как в армии. Вы, как человек служивший, можете сравнить, где «железнее» – в ЦСКА или в армии?

– Ну, у Сергея Викторовича хорошая дисциплина, в армии тоже хорошая дисциплина, и сравнивать их… Она выстроена так. Если вы с пониманием относитесь, с ответственностью к своим обязанностям, у вас все нормально, вас не трогают. Вы вольны это делать в рамках того, что вам позволено. Так и в ЦСКА.

В спорте немножко больше развязаны руки, потому что ты более свободный человек, но в целом это построено на профессионализме, на отношении, на доверии. Если выполняешь четко свои обязанности, знаешь свой определенный фронт работ – никаких проблем не будет. Если пуля в башке, то, конечно, тогда возникают вопросы, – сказал Федотов.  

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8 комментариев

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6kMz
А если контракт с Филадельфией попробуешь отработать? Или это уже не обязанность?
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hett
смирно!!!
+1
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Bartez1986
посмотрел бы я, что было бы с условным прапором, который бы Федотову грудину пробил
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Bashibuzuck
Ответ 6kMz
А если контракт с Филадельфией попробуешь отработать? Или это уже не обязанность?
Отработать контракт с Филадельфией это его право, а всю жизнь играть за ЦСКА это его обязанность😁
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