Тренер молодежки «Металлурга» Шумик: «Неужели Юров не созрел для КХЛ? Созрел. Игроки видят, что парень моих лет играет в КХЛ. Как те же Полтапов и Макаров в ЦСКА»

Станислав Шумик поделился мнением о переходе игроков из МХЛ во взрослый хоккей.

– В « » не так активно доверяли молодежи, если сравнивать с другими клубами. В сезоне-2022/2023 играл один . Это влияет на психологию игроков команды ? Они, достигая потолка в молодежке, теряют время перед переходом во взрослый хоккей.

– Эта теория имеет право на существование. Считаю, что чем быстрее парня подпускают к основе, тем лучше. Пусть и не сразу он будет играть больше десяти минут.

«Металлург» – топ-клуб с большими задачами. Я понимаю руководство и тренерский штаб первой команды. Им ставят серьезные цели.

Одного красивого хоккея от молодого игрока не всегда хватает, чтобы убедить руководство. Возможно, это влияет на психологию игроков.

Они видят, что парень моих лет играет в других клубах КХЛ. Как те же и Николай Макаров в .

Мне бы хотелось, чтобы больше игроков поднимали в команду КХЛ, но решает руководство и тренерский штаб «Металлурга». Возможно, и им хотелось бы больше ввести ребят.

Неужели Юров не созрел для КХЛ? Конечно, созрел. Но тренерскому штабу виднее.

Я бы поставил Даню с двумя опытными игроками и сказал бы: молодой парень будет играть и ошибаться, а вы ему должны помогать. Только так он войдет еще быстрее, приобретет уверенность и раскроется», – сказал главный тренер «Стальных Лис».