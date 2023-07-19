Виктор Козлов: «У меня было достаточно времени, чтобы подумать над философией «Салавата». Примерно все останется как было»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Илья Ежов Саша Хмелевски Хоккей

Виктор Козлов рассказал о подготовке «Салавата» к сезону-2023/24.

– Очень длинное у нас было лето. Ребята пришли все отдохнувшие, свежие, загорелые. Тесты сдали хорошо. Сдавали все нормативы, как и в прошлом году: жим лежа, подтягивания, прыжки в длину, пресс и велосипед. В целом команда вышла из отпуска в удовлетворительной форме.

– Есть те, кого можете выделить?

– Лично пока выделять никого не буду. Да, у нас есть лидеры. Есть ребята, по которым видно, что они с пользой провели лето. Но есть и те, которым еще стоит поработать.

– Увидели, что не вся команда в сборе. Когда присоединятся Хмелевски, Панин и Ежов?

– Илья приедет в 20-х числах, он уже ждет форму. Григорий тоже скоро к нам присоединится. Саша приедет 27 июля.

– Сегодня на льду присутствовала молодежь. Насколько довольны их результатами и каковы у них шансы в предстоящем сезоне попасть в состав «Салавата»?

– Ребята стараются, привыкают к требованиям и приспосабливаются к игровому мышлению, скоростям. Если они так же продолжат работать, то у них у всех есть шанс.

– Достаточно большой состав команды на сбор. С чем это связано?

– Сейчас нам нужно шесть звеньев: тренируемся по две группы по три пятерки. Будем заниматься в таком составе еще какое-то время.

– В новом сезоне обещается столько же игр, сколько и в прошлом. С учетом опыта, будете ли как-то внимательнее относиться к ротации состава?

– Больше не к ротации, а восстановлению и подготовке игроков к следующим матчам.

У меня было достаточно времени, чтобы подумать над философией команды. Примерно все останется как и было – у нас быстрые атакующие нападающие, хорошая, взрослая и опытная защита. Будем исходить из сильных сторон ребят, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.

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5 комментариев

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strash
Быстрые нападающие не означает, что забивные, к сожалению...
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Mechel**
Глубокая философия, конечно
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Sibai
На этом двери закрывается 😞
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vdksjs
Главное, чтобы это не вылилось в «потолок команды примерно первый раунд»
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strash
Ответ vdksjs
Главное, чтобы это не вылилось в «потолок команды примерно первый раунд»
дай БОГ в плейофф попасть, на фоне усиления остальных команд...
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