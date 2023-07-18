Кожевников о «Салавате»: «При правильной тактической схеме команде по силам зацепиться за выход в плей-офф. Но первый раунд – потолок»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Александр Кожевников Райан Мерфи Илья Ежов Александр Самонов Джош Хо-Сэнг Александр Шаров Саша Хмелевски Шакир Мухамадуллин Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Салават» стал слабее в межсезонье.

– Прочитал, что единственный легионер «Салавата» форвард Хмелевски на сбор пока не прибыл – и надо ждать североамериканского товарища к августу. Забавно. Знаете, с таким графиком работы Хмелевски рискует пойти по пути его мифического партнера по атаке Хо-Сэнга, главного анекдота Уфы и всей КХЛ.

– Почему говорите о «Салавате» с юмором?

– «Салават» – один из тех клубов на Востоке, которому симпатизирую. Игровая, атакующая команда, много лет она продолжала традиции нашего, советского хоккея.

Но, если честно, не совсем понимаю, что происходит с Уфой в последние годы. Один из самых авторских составов в лиге еще год назад превратился в середнячка, много персонажей в стиле Хо-Сэнга.

– Но, между прочим, «Салават» – второй клуб Востока-2022/23.

– Да, каким-то чудом за счет молодежи команда в прошлом сезоне стала второй в конференции. Но летом ей однозначно требовалось укрепление. А по факту произошло ослабление.

– Давайте по фамилиям.

– Хорошо. Я считаю, что за лето не стала слабее только вратарская линия. Есть надежда, что Самонов наконец сыграет стабильно – и в дуэте с Ежовым Уфа наконец-то получит крепкую вратарскую бригаду.

Дальше – оборона. По прошлому сезону запомнились Мухамадуллин и Мерфи, они вели игру в большинстве. Оба ушли, теперь Уфа – без атакующих защитников. Хотя, например, за Ожиганова в такой ситуации была обязана побороться.

Но главное беспокойство – атака. Первый центр Кадейкин – в СКА, на его место взяли Шарова из «Сибири», но это второе-третье звено. Вместо него напрашивался ход с Жафяровым, это ударная тройка, но Казань, видимо, обошла Уфу на повороте. А почему в сезон «Салават» заходит с одним легионером, да еще созревающим лишь к августу, – вообще загадка. 

– Что посоветуете «Салавату» в данной ситуации?

– Год назад штаб Виктора Козлова за счет доверия молодежи рискнул и как-то выкрутился. Но теперь ситуация еще сложнее.

Времени укрепить атаку уже нет, поэтому, на мой взгляд, единственный шанс Уфы – сыграть в строгий, оборонительный хоккей, рассчитывая на опыт защитной линии во главе с капитаном Паниным.

– Ваш прогноз на выступление «Салавата» в предстоящем сезоне?

– При правильной тактической схеме команде по силам зацепиться за выход в плей-офф. Но первый раунд – ее потолок, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария

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Radik_2.0
зацепиться за плей-офф? ну да, должны попробовать конечно зацепиться...
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Эдуард Хакимов
Ну, по составу я бы точно определил СЮ в четверку Востока. Да и первый раунд должны проходить, а вот второй, особенно с учетом перекрестного плей-офф, может оказаться потолком.
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Александр Невский
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Салават это дно , правильно сказал этот чувак , если в плэй-офф попадут то это успех Уфы . ещё раз говорю Салават это дно и кидалово .
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