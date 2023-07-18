«Салават» выменял Огирчука у СКА. Форвард набрал 106 очков в 172 матчах в ВХЛ

Теги Салават Юлаев СКА переходы КХЛ СКА-Нева ВХЛ Даниил Огирчук Хоккей

Даниил Огирчук перешел в «Салават Юлаев» из СКА.

Команда из Башкортостана выменяла 23-летнего нападающего на денежную компенсацию.

Двухсторонний контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Даниил Огирчук выступал за «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ, набрав 27 (7+20) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности хоккеист провел 172 игры в ВХЛ и отметился 106 (45+61) баллами за результативность.

8 комментариев

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Юрий Прохоров
хорошее приобретение
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SALAVAT BROTHER
.уета. своих бы брали лучше
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Токмаков Олег
увидим поглядим дай бог стрельнуть как из пушки .
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йозе марино
денежеая компенсация? дороже ожиганова? 🌭
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Иннокентий Шепелев
Надо делать вещи!!!
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Рустам Рустам
Ответ Токмаков Олег
увидим поглядим дай бог стрельнуть как из пушки .
Стрельнет, СКА обратно заберёт ну или ЦСКА, как вариант....
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Токмаков Олег
Ответ Рустам Рустам
Стрельнет, СКА обратно заберёт ну или ЦСКА, как вариант....
Согласен эти своего шанса неупустит . Мне интересно как Кадейкин двигаться будит в СКА 🤔
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Рустам Рустам
Ответ Токмаков Олег
Согласен эти своего шанса неупустит . Мне интересно как Кадейкин двигаться будит в СКА 🤔
Никак, в СЮ он был лидером и любимчиком публики, а там все звёзды....
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