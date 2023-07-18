«Салават» выменял Огирчука у СКА. Форвард набрал 106 очков в 172 матчах в ВХЛ

Даниил Огирчук перешел в «Салават Юлаев» из СКА.

Команда из Башкортостана выменяла 23-летнего нападающего на денежную компенсацию.

Двухсторонний контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

В прошлом сезоне выступал за «СКА-Неву» в чемпионате , набрав 27 (7+20) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности хоккеист провел 172 игры в ВХЛ и отметился 106 (45+61) баллами за результативность.