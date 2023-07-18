«Салават» выменял Огирчука у СКА. Форвард набрал 106 очков в 172 матчах в ВХЛ
Даниил Огирчук перешел в «Салават Юлаев» из СКА.
Команда из Башкортостана выменяла 23-летнего нападающего на денежную компенсацию.
Двухсторонний контракт с хоккеистом рассчитан на два года.
В прошлом сезоне Даниил Огирчук выступал за «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ, набрав 27 (7+20) очков в 38 матчах регулярного чемпионата.
В общей сложности хоккеист провел 172 игры в ВХЛ и отметился 106 (45+61) баллами за результативность.
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