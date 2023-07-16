20 млн рублей – зарплата Аймурзина по двухлетнему контракту в «Северстали». Форвард перешел из «Салавата»

Появилась информация о зарплате Данила Аймурзина в «Северстали».

21-летний нападающий перешел в череповецкий клуб из « » в результате обмена с участием вратаря Александра Самонова.

По двухлетнему контракту с «Северсталью» оклад составит суммарно 20 миллионов рублей: 8 миллионов рублей в предстоящем сезоне и 12 миллионов рублей в сезоне-2024/25, утверждает Metaratings.

Аймурзин в прошедшем сезоне провел 23 игры в КХЛ и набрал 9 (4+5) очков.