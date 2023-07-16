20 млн рублей – зарплата Аймурзина по двухлетнему контракту в «Северстали». Форвард перешел из «Салавата»
Появилась информация о зарплате Данила Аймурзина в «Северстали».
21-летний нападающий перешел в череповецкий клуб из «Салавата Юлаева» в результате обмена с участием вратаря Александра Самонова.
По двухлетнему контракту с «Северсталью» оклад Данила Аймурзина составит суммарно 20 миллионов рублей: 8 миллионов рублей в предстоящем сезоне и 12 миллионов рублей в сезоне-2024/25, утверждает Metaratings.
Аймурзин в прошедшем сезоне провел 23 игры в КХЛ и набрал 9 (4+5) очков.
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