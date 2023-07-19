Плющев о том, что хоккеисты могут взять у фигуристов: «Сложно сказать, техника катания разная. Но у нас Балдерис начинал карьеру как фигурист, он отличался»

Владимир Плющев высказался о стилях катания хоккеистов и фигуристов.

«Подсматривают ли хоккеисты технику катания у фигуристов? Когда зрительные рецепторы воспринимают что-то, то это нормально. Но насколько хоккеистам можно что-то подсмотреть у фигуристов – сказать сложно. Техника катания совершенно разная.

Хоккеисты катаются на внешнем ребре, фигуристы – на внутреннем. У хоккеистов нет зубцов на коньках. Можно подсмотреть, например, постановку туловища, но с техникой катания будет проблематично.

В моей тренерской практике не было, чтобы игрок смотрел на технику фигуристов. Но был у нас выдающийся советский хоккеист, который начинал карьеру как фигурист, – это . У него техника катания была своеобразная, он отличался», – сказал заслуженный тренер России.

Балдерис – трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР. Трижды становился самым результативным игроком чемпионатов СССР.