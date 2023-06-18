Владимир Плющев: «Отстранение от международных турниров надо использовать для того, чтобы поднять уровень нашего хоккея. Нужны реформы»

Владимир Плющев призвал к реформам в российском хоккее в условиях отстранения.

«Если у нашего внутреннего хоккея будет высокий уровень, то это отсутствие практики международных матчей никак не скажется на нашей молодежи.

Вспомните, ведь во времена СССР нас тоже особо никуда не приглашали, не жаловали, но к моменту Суперсерии-1972 выяснилось, что уровень нашего хоккея довольно высок, что мы можем удивить мир. Поэтому все то, что сейчас происходит, в том числе и наше отстранение от международных турниров, надо использовать для того, чтобы поднять уровень нашего хоккея.

Сейчас мы вроде и пытаемся развиваться, но посмотрите на статистику последних десяти лет – сколько выиграно чемпионатов мира на взрослом, молодежном и юниорском уровне, и все станет ясно. И от того, что мы постоянно получали там по соплям, ничего хорошего не было.

Поэтому в ту паузу, что сейчас возникла, нужно проводить реформы, которые позволили бы вырасти нашему хоккею. Какие? Повторяться не буду, потому что я десять лет об этом говорю, но никто не обращает на это внимание», — сказал экс-тренер сборной России.