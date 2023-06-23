Владимир Плющев: «Наш хоккей ничего не выигрывал со времен ОИ-2018, КХЛ утратила статус первой лиги в Европе. Вот что нужно обсуждать, а не чудачества жюри из Торонто»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев КХЛ олимпийский хоккейный турнир Зал хоккейной славы Хоккей

Владимир Плющев высказался о проблемах российского хоккея.

В этом году россияне не вошли в Зал хоккейной славы в Торонто. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.

– Какой урок всей этой истории?

– Она показала, что нас по-прежнему волнуют какие-то местечковые обиды, а не глобальные проблемы российского хоккея.

Наш национальный хоккей ничего не выигрывал со времен Олимпиады в Пхенчхане, наша лига утратила статус первой в Европе, стала одной из трех-четырех, и в ней мы играем в простенький, прямолинейный хоккей.

Последние годы амбиции нашего хоккея поддерживают разве что вратари, с защитниками и особенно центрфорвардами – огромные проблемы.

Вот что нужно обсуждать, а не чудачества жюри из Торонто! – сказал заслуженный тренер России Плющев

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5 комментариев

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OlegLawyer
В Зал Славы очередь огромная, а ежегодная квота мизерная, все вышеперечисленные туда войдут, вопрос когда.
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dosatuy
А кто первая лига в Европе на его взгляд???
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OlegLawyer
Ответ dosatuy
А кто первая лига в Европе на его взгляд???
Вот и мне интересно. И где он эти лиги смотрит ?
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avcgloronalduMU
неудивительно же
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dosatuy
Ответ OlegLawyer
В Зал Славы очередь огромная, а ежегодная квота мизерная, все вышеперечисленные туда войдут, вопрос когда.
Скорее всего так, особенно если учесть, что Барассо и Вернон много лет назад закончили карьеру а Лундквист совсем недавно.
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