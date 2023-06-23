Владимир Плющев: «Наш хоккей ничего не выигрывал со времен ОИ-2018, КХЛ утратила статус первой лиги в Европе. Вот что нужно обсуждать, а не чудачества жюри из Торонто»
Владимир Плющев высказался о проблемах российского хоккея.
В этом году россияне не вошли в Зал хоккейной славы в Торонто. В числе кандидатов были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный.
– Какой урок всей этой истории?
– Она показала, что нас по-прежнему волнуют какие-то местечковые обиды, а не глобальные проблемы российского хоккея.
Наш национальный хоккей ничего не выигрывал со времен Олимпиады в Пхенчхане, наша лига утратила статус первой в Европе, стала одной из трех-четырех, и в ней мы играем в простенький, прямолинейный хоккей.
Последние годы амбиции нашего хоккея поддерживают разве что вратари, с защитниками и особенно центрфорвардами – огромные проблемы.
Вот что нужно обсуждать, а не чудачества жюри из Торонто! – сказал заслуженный тренер России Плющев.
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