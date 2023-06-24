Владимир Плющев: «У нас очень хорошая молодежь. Сборная России любого возраста способна выигрывать чемпионаты мира»

Теги Сборная России по хоккею молодежная сборная России Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался о неудачах молодежной сборной России.

Последний трофей российская молодежка взяла в 2011 году – команда выиграла чемпионат мира. 

«Знаете, у нас очень хорошая молодежь. Я регулярно это вижу, благо, с учетом моего свободного времени, есть возможность откликаться на приглашения из различных клубов на встречи, какие-то события, консультации. Но почему-то, когда они попадают в руки тренеров сборных, ничего хорошего из этого не получается.

Хотя уверен, сборная России любого возраста, любого года рождения способна выигрывать чемпионаты мира, брать медали. И я отвечаю за свои слова. А успех нам всегда приносила модель советского хоккея образца Суперсерии-1972. И если тренер знает, как построить игру команды, то все у него будет хорошо.

Вот в моих сборных всегда были играющие, агрессивные ребята. Результаты все знают», – сказал заслуженный тренер России.

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1 комментарий

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Sergej Klassen
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