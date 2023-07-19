Платежка «Динамо» после переходов Гусева и Ожиганова – 697 млн рублей. В прошлом сезоне было 570 («СЭ»)
Платежка «Динамо» после переходов Никиты Гусева и Игоря Ожиганова – 697 млн рублей.
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей.
Гусев (67 млн), Ожиганов (65) и Джордан Уил (65) – в тройке самых дорогих игроков бело-голубых.
Отмечается, что «Динамо» продолжает работу на рынке и планирует продлить контракт с канадцем Эриком О’Деллом.
При этом в прошлом сезоне сумма зарплат «Динамо» не превышала 570 миллионов рублей. Клуб вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Торпедо».
Платежка «Динамо» – 565 млн рублей. Легионеры Уил, Менелл и Пакетт получают больше всех («СЭ», на 11 июля)
3 комментария