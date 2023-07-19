Платежка «Динамо» после переходов Гусева и Ожиганова – 697 млн рублей. В прошлом сезоне было 570 («СЭ»)

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Платежка «Динамо» после переходов Никиты Гусева и Игоря Ожиганова – 697 млн рублей.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей. 

Гусев (67 млн), Ожиганов (65) и Джордан Уил (65) – в тройке самых дорогих игроков бело-голубых.

Отмечается, что «Динамо» продолжает работу на рынке и планирует продлить контракт с канадцем Эриком О’Деллом.

При этом в прошлом сезоне сумма зарплат «Динамо» не превышала 570 миллионов рублей. Клуб вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Торпедо». 

Платежка «Динамо» – 565 млн рублей. Легионеры Уил, Менелл и Пакетт получают больше всех («СЭ», на 11 июля)

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3 комментария

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artem klishin
опять вылетят во втором раунде
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цэсемьэр
весной опять будут новости о долгах по зарплате за 3 месяца, динамовская классика.
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srs
Один вопрос - на что там тратили в прошлом сезоне... наверное ранний вылет в ПО вовсе неудивителен
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