Кудашов о Гусеве и Ожиганове: «Это усиление для «Динамо». Они могут делать результат и приносить пользу и в коллективе, и индивидуально»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Матч ТВ Хоккей

Алексей Кудашов назвал усилением переходы Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в «Динамо».

– В коллектив они влились легко, потому что это опытные ребята. Они хорошо знают цели и задачи.

Думаю, нет смысла объяснять, что это за хоккеисты. Они могут делать результат и приносить пользу, как работая в коллективе, так и индивидуальными действиями.

Думаю, это усиление для «Динамо».

– Как оцените их физические кондиции?

– Я с ними общался на протяжении месяца, поэтому знаю, чем они занимались в последнее время и в каком они физическом состоянии.

Естественно, они не готовы на 100%, но мне это и не нужно было.

То, что они работали перед командным сбором, это хорошо, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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4 комментария

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Igbin
Надо же, Сопин с Кудашовым смогли убедить Гусева проходить предсезонку. И по деньгам не запредельно согласовали. Хорошее начало!
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megaotstoi
Ответ Igbin
Надо же, Сопин с Кудашовым смогли убедить Гусева проходить предсезонку. И по деньгам не запредельно согласовали. Хорошее начало!
По деньгам - вообще кража
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0
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