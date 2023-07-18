Кудашов о Гусеве и Ожиганове: «Это усиление для «Динамо». Они могут делать результат и приносить пользу и в коллективе, и индивидуально»
Алексей Кудашов назвал усилением переходы Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в «Динамо».
– В коллектив они влились легко, потому что это опытные ребята. Они хорошо знают цели и задачи.
Думаю, нет смысла объяснять, что это за хоккеисты. Они могут делать результат и приносить пользу, как работая в коллективе, так и индивидуальными действиями.
Думаю, это усиление для «Динамо».
– Как оцените их физические кондиции?
– Я с ними общался на протяжении месяца, поэтому знаю, чем они занимались в последнее время и в каком они физическом состоянии.
Естественно, они не готовы на 100%, но мне это и не нужно было.
То, что они работали перед командным сбором, это хорошо, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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