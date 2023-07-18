Щитов о «Динамо»: «Не скажу, что Гусев и Ожиганов радикально увеличили шансы на Кубок Гагарина. Никита – не игрок-лидер, как Ковальчук»

Никита Щитов ответил на вопрос о шансах «Динамо» на Кубок Гагарина.

Нападающий и защитник пополнили состав команды.

– Гусев – звездный, топовый игрок. Безусловно, он усилит нападение «Динамо».

Никита – опытный, титулованный хоккеист. Для динамовцев очень здорово, что они его подписали.

– Становится ли «Динамо» претендентом на Кубок Гагарина после подписания Ожиганова и Гусева?

– Сложно сказать.

Да, пришли классный защитник и топовый нападающий, но нужно понимать, как они будут взаимодействовать с партнерами, как быстро найдут взаимопонимание, какая тройка подберется у того же Гусева.

Все‑таки « » остается молодой командой, как и в прошлом сезоне, просто добавилось мастерства.

Не могу сказать, что эти подписания радикально увеличили шансы бело‑голубых на Кубок Гагарина.

Все же Гусев – не игрок‑лидер, как , вокруг которого строилась команда, который помогал тренеру. Никита – другой хоккеист в этом плане, – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.