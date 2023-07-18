Сергей Коньков: «Гусев и Ожиганов играли в сборной России, в НХЛ. Именно этого мастерства «Динамо» не хватало. Задача Кудашова – использовать их сильные стороны»

Сергей Коньков высказался о переходе Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в «Динамо».

«Я считаю, что подписание и – это усиление для «Динамо». И стоит рассматривать этих игроков с точки зрения, какую пользу они могут принести команде.

Они оба уже заявили о себе, играли в сборной России и в . И именно этого мастерства « » не хватало. И сейчас задача у главного тренера Кудашова – использовать их сильные стороны.

Думаю, что те требования, которые будут в команде для всех игроков, также будут касаться этих ребят. И научиться для них играть строго и дисциплинировано в обороне, думаю, намного легче, чем создавать моменты в нападении. Поэтому, думаю, что единую концепцию и требования ребята смогут принять, потому что есть целый летний месяц, еще турниры начнутся, подготовка будет серьезная.

В первые месяцы придет адаптация для них именно к тем требованиям, которые необходимы. Я думаю, что Алексей Николаевич сможет с этим справиться.

Ну и опять же, сфокусируется на именно сильных сторонах этих игроков, потому что «Динамо» не хватало креатива. Огромное количество молодых ребят, которые выполняют игровое задание, но вот с креативом всегда, причем не только в «Динамо», вообще в лиге есть недостаток. Поэтому такие игроки принесут пользу.

Основная задача – направить их в главное русло команды, играть на результат, играть надежно, ответственно. Думаю, игроки, в первую очередь, тоже мотивированы в этом плане, у каждого из них был прошлый сезон очень приличный. Но есть моменты, которые оставили отпечатки. Думаю, что они захотят от них избавиться и показывать свой лучший хоккей именно в «Динамо», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков