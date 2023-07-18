Агент Гусева: «Никита рад помочь «Динамо» побеждать, задачи самые высокие. Клуб хорошо усилился, цели очень амбициозные»

Теги КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Динамо Хоккей

Агент Никиты Гусева объяснил решение хоккеиста перейти в «Динамо».

– Вчера вечером смогли прийти к соглашению по контракту на один сезон. Пока это один сезон, а дальше будет видно.

«Динамо» изначально было главными претендентом для продолжения карьеры Гусева в КХЛ.

Никита рад оказаться в этом коллективе и помочь клубу побеждать. Задачи у Гусева всегда самые высокие. «Динамо» хорошо усилилось, поэтому цели на сезон очень амбициозные.

– Почему решение так затянулось? Никита рассматривал варианты в НХЛ?

– Не могу говорить про НХЛ. Моя сфера обязанностей – КХЛ. С «Динамо» мы вели обычный переговорный процесс. На это потребовалось время.

– Почему именно «Динамо»?

– Это московский регион, хорошие условия и отличный клуб.

Все в хорошем настроении начинают готовиться к новому сезону, – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.

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2 комментария

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SCHENN
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валя_стакан
что там Оделл?
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