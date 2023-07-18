«Динамо» анонсировало переход Гусева сценой из «Смурфиков»
«Динамо» кадрами из «Смурфиков» анонсировало подписание Никиты Гусева.
Клуб в телеграм-канале выложил отрывок из фильма «Смурфики».
«Резко захотелось «Смурфиков» пересмотреть», – говорится в сообщении «Динамо».
Напомним, Гусев расторг соглашение со СКА в конце апреля и находится в статусе неограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.
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