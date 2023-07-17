Агент Гусева: «Динамо» было приоритетным местом для Никиты. Но не могу сказать, что мы близки к подписанию на данный момент»

Агент Никиты Гусева прокомментировал возможный переход игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация, что бело-голубые объявят о переходе нападающего в ближайшее время.

«Динамо» изначально было приоритетным местом для Никиты. Но не могу сказать, что мы близки к подписанию на данный момент», – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.

В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.