Агент Гусева: «Динамо» было приоритетным местом для Никиты. Но не могу сказать, что мы близки к подписанию на данный момент»

Теги КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Динамо Хоккей

Агент Никиты Гусева прокомментировал возможный переход игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация, что бело-голубые объявят о переходе нападающего в ближайшее время.

«Динамо» изначально было приоритетным местом для Никиты. Но не могу сказать, что мы близки к подписанию на данный момент», – сказал представитель хоккеиста Юрий Николаев.

В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

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