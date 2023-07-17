«Динамо» объявит о переходе Гусева в ближайшее время. Хоккеист должен сегодня прибыть в расположение клуба

Никита Гусев близок к переходу в московское «Динамо».

Бело-голубые объявят о переходе нападающего в ближайшее время, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист должен сегодня прибыть в расположение клуба.

расторг соглашение со СКА в конце апреля и находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.