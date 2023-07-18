«Флорида» продлила контракты с Фицджеральдом и Людвигом

Защитники Кейси Фицджеральд и Джон Людвиг подписали новые контракты с «Флоридой».

Срок соглашения с Людвигом рассчитан на 2 года, с Фицджеральдом – на год.

По данным CapFriendly, зарплата составит 775 тысяч долларов в год.

В минувшем сезоне НХЛ Фицджеральд провел 27 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (0+3) балла. В плей-офф он сыграл 2 матча, не набрав очков.

Людвиг провел 54 матча в регулярке и набрал 17 (3+14) баллов. В его активе также 2 передачи в 7 играх плей-офф.