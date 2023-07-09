Пайгин о том, что «Авангард» стал слабее: «Это все на бумаге. «Сент-Луис» взял Кубок Стэнли, «Флорида» прошла впечатляющий путь. Такие примеры сплошь и рядом»
Зият Пайгин прокомментировал мнение о том, что состав «Авангарда» ослабел.
– В последние годы встречи Казани и Омска стали одними из самых принципиальных. Прочувствовали накал, напряжение этих встреч?
– В принципе в других принципиальных играх такой же накал. С Питером, ЦСКА, «Ак Барсом», «Металлургом»: во всех этих противостояниях борьба идет кость в кость.
Конечно же, напряжение с Казанью серьезное, вот эта активность в социальных сетях его дополнительно подпитывает, но на льду все мысли уже об игре.
– Многие отмечали, что по ходу серии Кравец не сделал никаких изменений и что поражение «Авангарда», таким образом, тренерское. В чем, на ваш взгляд, основная причина вашего вылета от «Ак Барса»?
– В любом случае мы одна команда: вместе выигрываем – вместе проигрываем. Да, тактические моменты важны, но прежде всего на лед выходят игроки.
Сложно анализировать, почему проиграли, но «Ак Барс» выиграл заслуженно. Причины проигрыша, наверное, со стороны виднее журналистам и болельщикам.
– Согласны, что из-за потери таких звезд, как Толчинский, Ткачев и Грицюк, «Авангард» выпадает из числа грандов, претендующих на кубок («Ак Барс», ЦСКА, СКА)?
– Пока это все на бумаге и никакого значения не имеет. Главное, как команда выступит в сезоне, неважно, у кого состав круче.
Сейчас говорить об этом нет никакого смысла. Вот когда начнется сезон, можно будет анализировать, какие ошибки допустили в межсезонье.
– Все-таки нет у вас ощущения, что по именам команда стала слабее?
– Кто-то уходит, кто-то приходит.
«Сент-Луис» в 2019-м взял Кубок Стэнли, хотя в какой-то момент шел последним. «Флорида» в этом плей-офф прошла впечатляющий путь, несмотря на то что были команды посильнее. И такие примеры сплошь и рядом.
Пока сезон не начался, это все просто разговоры, – сказал защитник «Авангарда» Зият Пайгин.
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