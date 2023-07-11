Дадонов о финале НХЛ: «Бобровский сделал все, что мог. Многие великие спортсмены заслуживали Кубок Стэнли, но не выиграли его»

Евгений Дадонов ответил на вопрос, кого поддерживал в финале Кубка Стэнли.

«Вегас» победил «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

– В финале встретились две ваши бывшие команды – «Вегас» и «Флорида». За кого болели?

– Не могу сказать, что я за кого-то болел.

Я просто наблюдал за финалом, ведь все решают команды на площадке. Хотя за Сергея Бобровского и Александра Баркова я переживал больше. Но «Вегас» был сильнее.

– Многие говорили, что Бобровский заслужил выиграть кубок своей карьерой.

– Многие великие спортсмены заслуживали кубок, но не выиграли его. Хоккей – это командный вид спорта.

Но, конечно, Сергей сделал все, что мог. Я играл с ним и видел, как он профессионально относится к своему делу. Он отличный человек и партнер по команде.

– С Бобровским и Барковым поддерживаете отношения?

– Да, всегда находимся на связи. Когда я еще в «Монреале» был, ходили на ужин, когда они приехали на матч. Иногда списываемся, чтобы узнать как дела.

– Александр Барков – больше русский?

– Для меня – да. Но, думаю, в Финляндии его финном считают. Он отлично разговаривает и пишет по-русски. Хороший, скромный человек, – сказал нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.