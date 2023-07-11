Дадонов о финале НХЛ: «Бобровский сделал все, что мог. Многие великие спортсмены заслуживали Кубок Стэнли, но не выиграли его»

Теги Флорида Кубок Стэнли Даллас Сергей Бобровский Евгений Дадонов НХЛ Александр Барков Хоккей

Евгений Дадонов ответил на вопрос, кого поддерживал в финале Кубка Стэнли.

«Вегас» победил «Флориду» со счетом 4-1 в финальной серии.

– В финале встретились две ваши бывшие команды – «Вегас» и «Флорида». За кого болели?

– Не могу сказать, что я за кого-то болел.

Я просто наблюдал за финалом, ведь все решают команды на площадке. Хотя за Сергея Бобровского и Александра Баркова я переживал больше. Но «Вегас» был сильнее.

– Многие говорили, что Бобровский заслужил выиграть кубок своей карьерой.

– Многие великие спортсмены заслуживали кубок, но не выиграли его. Хоккей – это командный вид спорта.

Но, конечно, Сергей сделал все, что мог. Я играл с ним и видел, как он профессионально относится к своему делу. Он отличный человек и партнер по команде.

– С Бобровским и Барковым поддерживаете отношения?

– Да, всегда находимся на связи. Когда я еще в «Монреале» был, ходили на ужин, когда они приехали на матч. Иногда списываемся, чтобы узнать как дела.

– Александр Барков – больше русский?

– Для меня – да. Но, думаю, в Финляндии его финном считают. Он отлично разговаривает и пишет по-русски. Хороший, скромный человек, – сказал нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

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