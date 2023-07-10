Юрий Новиков о Федотове: «Хотел бы, чтобы он играл в НХЛ и конкурировал с Бобровским и Василевским»

Юрий Новиков хочет, чтобы Иван Федотов в будущем играл в НХЛ.

«Поздравляем Федотова с окончанием воинской службы, он честно отдал свой долг. Понятно, в какой это было сложной ситуации, что было стрессом для Вани. Он мужественно все перенес, и это говорит о том, что Федотов – вратарь не только на площадке, но и по жизни.

Как болельщики мы пока не можем разобраться в дальнейшей судьбе. То, что предложил ему контракт, – хорошо. Это честный поступок со стороны клуба – забыть все обиды и начать опять работать.

Только специалисты и юристы могут разобраться в том, действующий ли у Федотова контракт с «Филадельфией» и что будет дальше. Можем только ждать официальных заявлений, в этой ситуации мы зрители.

Самое главное – Ване нужно все это забыть и опять бросаться во вратарскую работу. Какое он примет решение – это его право, он сделал все по закону. Мы будем за него переживать и болеть, в какой бы он майке на площадку ни вышел.

Вообще случай с Ваней уникальный. Я не помню в нашей хоккейной истории такого, что игрок имел возможность уехать в НХЛ и оказался на службе в армии. И если Ваня осуществит свою мечту и снова станет вратарем, то я хотел бы, чтобы он играл в и конкурировал с нашими лучшими голкиперами – Бобровским, Василевским, тянулся к этой планке.

Мы, болельщики, рады, что он вернулся в нашу гражданскую спортивную жизнь. А дальше он сам и специалисты будут решать, что можно и что нельзя. Надо делать по закону, чтобы не было лишних скандалов.

Самое главное, что этот год, сложный и стрессовый, прошел. Мне по-человечески жалко Ваню. Все болельщики будут рады его возвращению на лед», – сказал заслуженный тренер России.