Леонид Вайсфельд: «Удивился, что «Авангард» не оставил Якупова. Он набирал пол-очка за матч»

Леонид Вайсфельд оценил переход Наиля Якупова в «Нефтехимик».

29-летний форвард – первый номер драфта НХЛ-2012. В последние сезоны Якупов выступал за «Авангард».

– Я удивился, что «Авангард» не оставил Якупова. Возможно, по деньгам не договорились. У него в прошлом сезоне были проблемы, связанные с травмой, однако он набирал пол-очка за матч.

Как я понимаю, в Нижнекамске Якупов хочет перезагрузить карьеру. И почему бы не сделать это именно дома? Тут логика определенная есть.

– Якупов будет одним из лидеров «Нефтехимика»?

– В раздевалке – точно. И на льду – почему бы и нет? У «Нефтехимика» молодая команда и не так много опытных игроков, – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.